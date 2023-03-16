Зинченко в шоке: игрок Спортинга бешеным ударом из центра поля поразил ворота Арсенала – видео

Команда Микеля Артеты пропустила один из самых безумных голов в Лиге Европы. Полузащитник "львов" отважился на удар почти с 50 метров, чем озадачил вратаря "канониров".

В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Турнир покинул последний представитель Украины Шахтер, разгромно уступивший Фейенорду (1:7).

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Также свой поединок проводит и Лондонский Арсенал. Подопечные Микеля Артеты сыграли в Лиссабоне вничью неделю назад. В домашней игре команда Александра Зинченко вышла вперед благодаря голу Джаки в середине первого тайма.

Впрочем, Спортинг нашел в себе силы сравнять счет и сделал это очень эффектно. На 62 минуте мяч в центре поля подхватил хавбек Гонсалвеш Педру и отважился на удар прямо из центрального круга.

Похоже, что кипер хозяев Аарон Рамсдэйл не ожидал такой попытки, поскольку вышел из ворот. Англичанин не успел за опустившимся за мяч мячом. Этот гол помог Спортингу перевести игру в овертайм.

Видео гола из центра поля: