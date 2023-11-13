Больше, чем игра: спортсмены в Изюме продолжают играть в футбол, несмотря на развалины вокруг – видео дня

В Украине уже почти 2 года идет полномасштабная война. При всех трагедиях и ужасах, которые принесли на нашу землю россияне, украинцы продолжают защищать свои идеалы.

Оккупанты уничтожили немало спортивной инфраструктуры и убили, к сожалению, очень много атлетов. Но украинцы доказывают всему миру, что их не преодолеть и даже в горячих и прифронтовых зонах продолжают заниматься спортом.

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Спортивная жизнь в Украине продолжается

В частности, на спортивных площадках, даже окруженных воронками от взрывов, спортсмены берут футбольный мяч и наслаждаются своей любимой игрой. Мощное и щемящее видео опубликовали фотографы Либеровы.

Они показали кадры, на которых видно, как жители Изюма играют в игру номер 1 в мире, а в считанных метрах находится место, куда прилетала ракета.

Смотрите несгибаемое видео из Изюма

Этот ролик еще раз доказывает, что украинский народ – несокрушимый. Несмотря на разрушения, воронки от ракет и последствия оккупации – жизнь продолжается. Мы обязательно победим, ведь добро на нашей стороне.