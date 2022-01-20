Спонсор смело посмеялся над аутсайдером Лиги 1: клуб мгновенно разорвал соглашение с компанией

Букмекерская компания Winamax больше не будет одним из спонсоров французского футбольного клуба Бордо. Аутсайдер Лиги 1 обиделся на партнера.

Неудачная шутка, которая привела к конфликту

Между букмекерской компанией и французским клубом Бордо пробежала черная кошка. Пресс-служба Winamax опубликовала довольно неоднозначный пост, который оскорбил команду Лиги 1.

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На своей странице в твиттере компания выставила публикацию, в которой отметила три слова, которые заставляют плакать ее персонал: "Girondins de Bordeaux". Именно так с французского языка переводится название клуба Бордо.

После чего руководство команды сообщило о прекращении сотрудничества со спонсором. Боссы французов не оценили такой юмор партнера. Но на этом пресс-служба Winamax не остановилась.

На их странице появился пост, намекавший на "дырявую" оборону Бордо, которую никак не может найти клуб. Также ранее компания отметила, что этот сезон для клуба стал концом целой эпохи.