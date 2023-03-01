УАФ определила стадионы для матчей Премьер-лиги в условиях военного положения

1 марта 2023, 10:40
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Источник:

УАФ

Исполком Украинской ассоциации футбола обновил списки стадионов, которые могут принимать матчи УПЛ. Изменения были приняты с учетом вопросов безопасности соревнований.

Официальный сайт УАФ опубликовал список стадионов команд украинской Премьер-лиги на второй круг чемпионата. В список попали 18 арен.

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Исполком УАФ исключил из списка четыре стадиона: "Днепр-Арена" (Днепр-1), ОСК "Металлист" (Металлист и Металлист 1925) и "Славутич-Арена" (Заря). Зато добавил семь новых арен, на которых разрешил проводить поединки украинской Премьер-лиги.

Список стадионов, на которых могут проходить матчи УПЛ

  • НСК "Олимпийский", г. Киев;
  • "Арена Львов", г. Львов;
  • "Ворскла" им. А.Бутовского, г. Полтава;
  • "Черноморец", г. Одесса;
  • "Авангард", г. Ужгород;
  • "Динамо" им. В.Лобановского, г. Киев;
  • "Колос", с. Ковалевка Киевской обл.;
  • КСК "Ника", г. Александрия Кировоградской обл.;
  • "НТК им. В.Банникова", г. Киев;
  • "Оболонь Арена", г. Киев;
  • "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича", г. Тернополь;
  • "Украина", г. Львов;
  • "Горняк", г. Кривой Рог Днепропетровской обл.;
  • "Ингулец", пгт Петрово Кировоградской обл.;
  • "Минай-Арена", с. Минай Закарпатской обл.;
  • "Скиф", г. Львов;
  • "Авангард", г. Ровно;
  • "Звезда" им. С.Березкина, г. Кропивницкий (при условии предоставления документов, предусмотренных дополнительными мерами безопасности).

Напомним, что президент УАФ Андрей Павелко сообщил о возможном возвращении зрителей на стадионы. Речь идет об ограниченном допуске болельщиков на трибуны. Этот вариант будет рассматриваться для стадионов, которые имеют достаточное количество мест в укрытиях.

Отметим, что матчи 16-го тура УПЛ состоятся с 3 по 6 марта. Программу откроет поединок Кривбасс – Колос.

Автор: Сергій Шаховець