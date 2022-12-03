Без Месси и Роналду: список лучших бомбардиров ЧМ-2022

На чемпионате мира по футболу в Катаре завершились матчи группового этапа. В снайперской гонке пока не определился лидер, ведь сразу пять футболистов забили одинаковое количество голов.

В пятницу, 2 декабря, прошли последние матчи группового раунда ЧМ-2022 в Катаре. По итогам поединков определились все участники 1/8 финала.

Достойно внимания Кто вышел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Бомбардирская гонка пока не определила единоличного лидера. Сразу пять футболистов забили одинаковое количество голов – по три.

Список лучших бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре

1. Альваро Мората (Испания)

2. Килиан Мбаппе (Франция)

3. Маркус Решфорд (Англия)

4. Коди Гакпо (Нидерланды)

5. Эннер Валенсия (Эквадор)

Кроме того, Мората и Мбаппе записали в свой актив по одной голевой передаче. Стоит заметить, что Эннер Валенсия уже не сможет улучшить свой бомбардирский счет, ведь Эквадор прекратил выступления на стадии группового этапа.

Еще 18 игроков сборных забили по два гола на турнире. Среди них капитан сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся в матчах против Саудовской Аравии и Мексики. А вот на счету Криштиану Роналду всего один забитый мяч.

Следует отметить, что рекорд по количеству голов на одном Мундиале принадлежит французу Жюсту Фонтену. На ЧМ-1958, проходившем на полях Швеции, он забил 13 голов. На прошлом Мундиале 2018 года англичанину Гарри Кейну хватило 6 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром.