Многие известные футбольные имена засветились на "кубке легенд" в столице России. Это соревнование организовано с пропагандистской целью доказать, что российскому футболу вроде бы место в цивилизованном мире.

Российский футбол продолжает страдать от санкций УЕФА и ФИФА. из-за войны в Украине местные команды недопущены к еврокубкам, а сборная потеряла возможность побороться за выход на ЧМ-2022 и Евро-2024.

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Тем не менее оккупанты продолжают искать пути для реванша и делают вид, что имеют причастность к цивилизованному миру. Один из таких вариантов – товарищеские игры и турниры, не регулируемые УЕФА или ФИФА.

На днях в Москве решили провести так называемый "кубок легенд", пригласив звезд футбола к себе. К сожалению, многие из них согласились сотрудничать со страной-террористкой.

Главной знаменитостью, уехавшей в Россию, стал эксгравец Барселоны Эрик Абидаль. Француз решил обрадовать российских детей и закрыть глаза на то, как родители этих детей убивают украинских детей ракетами и бомбами.

В первую очередь жду, что хорошо проведу время. Мы сохраняем дух соперничества, несмотря на то, что закончили карьеру. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой. Сейчас есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, ожидающими этого турнира. Для них встретить нас – это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Во всяком случае, надеюсь, что для детей и всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что все вернется в норму, когда не будет политических проблем,

– произнес Абидаль.

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Стало известно и о других участниках мероприятия. Так, в Москву полетели бразильцы Майкон, Эдмилсон и Джованни, нигериец Джей-Джей Окоча, грек Георгис Карагунис, тоголезец Эммануэль Адебайор, француз Флоран Малуда, ганец Асамоа Гьян, уругваец Диего Лугано, аргентинец.

. "Кубок легенд" – организованный Россией турнир с целью легализации присутствия российских команд и игроков на международной арене. Похоже, вышеуказанные игроки поддерживают эту позицию.