Специя досадно упустила победу над Дженоа, Коваленко не выделялся игрой на поле

Специя 26 октября принимала Дженоа в рамках 10-го тура Серии А. Украинец Виктор Коваленко отыграл весь матч за хозяев.

Невыразительный матч Коваленко

Виктор Коваленко получил место в стартовом составе Специи. На 66-й минуте команда размочила нули на табло. Но сделал это не игрок хозяев – автогол от Сиригу.

Интересно увидеть Удаление – не помеха: как Моуринью эмоционально подсказывал игрокам Ромы с трибун – видео

Казалось, что хозяевам поединка удастся сдержать победный результат. Однако иначе думали гости. На 86-й минуте Кришито сравнял цифры на табло и своим голом поставил точку во встрече – мировая 1:1. Эта ничья стала второй в новом сезоне для Специи, в ее активе всего 8 очков и далекая 17-я позиция в турнирной таблице Серии А.

Атакующий полузащитник из Украины отыграл все 90 минут. Коваленко не удалось отличиться результативными действиями на поле.

Коваленко провел свой 5-й матч за новый клуб. Виктор успел отличиться роскошным голом в ворота Салернитаны в 8-м туре. Также в этой игре оформил ассист.

Напомним, что футболист выступает за Специю на правах аренды. Контракт украинца принадлежит Аталанте, за которую играет другой украинский игрок Руслан Малиновский.

Следующий матч Специя сыграет 31 октября на выезде против Фиорентины.