Специя досадно упустила победу над Дженоа, Коваленко не выделялся игрой на поле
Источник:24 канал
Специя 26 октября принимала Дженоа в рамках 10-го тура Серии А. Украинец Виктор Коваленко отыграл весь матч за хозяев.
Невыразительный матч Коваленко
Виктор Коваленко получил место в стартовом составе Специи. На 66-й минуте команда размочила нули на табло. Но сделал это не игрок хозяев – автогол от Сиригу.
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Казалось, что хозяевам поединка удастся сдержать победный результат. Однако иначе думали гости. На 86-й минуте Кришито сравнял цифры на табло и своим голом поставил точку во встрече – мировая 1:1. Эта ничья стала второй в новом сезоне для Специи, в ее активе всего 8 очков и далекая 17-я позиция в турнирной таблице Серии А.
Атакующий полузащитник из Украины отыграл все 90 минут. Коваленко не удалось отличиться результативными действиями на поле.
- Коваленко провел свой 5-й матч за новый клуб. Виктор успел отличиться роскошным голом в ворота Салернитаны в 8-м туре. Также в этой игре оформил ассист.
- Напомним, что футболист выступает за Специю на правах аренды. Контракт украинца принадлежит Аталанте, за которую играет другой украинский игрок Руслан Малиновский.