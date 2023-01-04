Украинское дерби в чемпионате Италии закончилось невероятным камбэком в компенсированное время: видео

В чемпионате Италии 4 января между собой сыграли Специя и Аталанта. Обе команды имеют в своем составе украинских футболистов, и оба игрока сыграли в этом матче.

Специя – Аталанта 2:2

Голы: Гаяси, 8, Нзола, 31 – Гейлунд, 77, Пашалыч, 90+3

Оба украинских футболиста этот матч начали на скамье для запасных. И все-таки вышли на поле. Виктор Коваленко вышел на 78-й минуте, а через три минуты на поле появился и Руслан Малиновский. И даже в одном игровом эпизоде сыграли друг против друга – Коваленко выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной площадке и сбросил его под удар партнеру, но тот пробил выше ворот.

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Когда оба украинца вышли на поле, Специя к тому времени выигрывала 2:1. Коваленко вышел как раз после гола соперника, сократившего отставание в счете.

Оба своих гола хозяева поля забили в первом тайме после роковых ошибок защитников Аталанты. Также первый тайм отметился травмой голкипера Специи Зута и форварда Аталанты Сапаты, которых пришлось заменить. Вместо Сапаты вышел Гейлунд, забивший первый гол команды в этом матче.

Во втором тайме в ворота Аталанты еще однажды влетел мяч, но арбитр не засчитал гол из-за офсайда. Тогда счет мог стать 3:0. И шансов спастись в "богини" было бы гораздо меньше.

Спасти же ничью Аталанте удалось на третьей компенсированной минуте. Очередная навала на ворота соперника закончилось несколькими навесами и попытками удара. Во время одного из них Компайнерс сделал заброс на дальнюю штангу, где сразу трое игроков Специи не отреагировали на забегание Пашалича, который несколько неуклюже, но точно отправил мяч в ворота соперника.

Обзор матча Специя – Аталанта