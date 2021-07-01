Спасибо вам, – победа Украины вдохновила легкоатлетку Левченко на результат перед Олимпиадой

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко призналась, что задумывалась о досрочном завершении сезона. Причина – неудовлетворительные результаты. Однако победившая Украина над Швецией придала сил спортсменке.

Благодарность сборной за веру в собственные силы

В начале легкоатлетического сезона Юлия Левченко заболела коронавирусом. Вирус внес свои коррективы в выступления нашей легкоатлетки, которая не понимала, что творится с ее организмом.

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Как выступала Левченко

В первой части сезона украинка лишь дважды поднималась на пьедестал. Случалось это во время зимнего сезона в Банской-Быстрицы ("серебро" – 1.96 метра) и уже летом в Финляндии ("бронза" – 1.91 метр).

На чемпионате Европы 23-летняя легкоатлетка завершила выступления вне подиума. А престижный старт на Бриллиантовой лиге в Гейтсхеде Левченко громко провалила. Она показала свой худший результат за последние три года – 9 место с результатом 1.84 метра.

Не смогла украинская спортсменка получить медали на чемпионате Украины, заняв 4 позицию с высотой 1.94 метра.

В своем инстаграме спортсменка выложила трогательный пост о сложном сезоне, трудностях и вере близких людей. Именно они не дали сложить руки Левченко и завершить сезон. Также в своем посте легкоатлетка вспомнила игру украинской сборной против шведов в 1/8 финала Евро-2020 Юлия призналась, что такие матчи вдохновляются и придают сил для будущей работы и выступлений на соревнованиях.

Команда Андрея Шевченко вырвала у Швеции путевку в четвертьфинал Евро-2020. Победный гол в составе украинской сборной забил Артем Довбык на 120+1 минуте матча.

После вируса в начале года, после какого-то ужаса, слез и полного непонимания, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной. Этот год для меня – год испытаний и преодолений. Я несколько раз задумывалась о том, чтобы завершить сезон. Но кто-то на небе подал мне руку помощи. Родные, друзья, тренер, коллеги по цеху – всем вам спасибо! Ваша поддержка дала так много! Вчера я смотрела игру ребят сборной футбола. Такие моменты вдохновляют. Они восстанавливают, прибавляют сил, находят путь к смыслу. Благодарю вас за лекарство для души!,

– написала эмоциональный пост Левченко.

Даже невысокие результаты позволили Левченко войти в состав олимпийской сборной Украины, который представит нашу страну в Японии. Норматив для участия в Токио-2020 (1.96 метра) она выполнила еще раньше и неоднократно покоряла планку на этой высоте.