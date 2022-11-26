З двома олімпійськими чемпіонками: склад збірної України на Кубок світу з біатлону

26 ноября 2022 , 12:42
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Источник:

Суспільне Спорт

Вже 29 листопада стартує перший етап Кубка світу з біатлону-2022/2023. У програмі входитиме чотири дисципліни, а етап прийме фінське Контіолахті.

Жіноча збірна України продовжує готуватись до старту нового сезону. Старший тренер Олександр Кравченко назвав п'ятірку, яка вийде на трасу у Контіолахті.

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На жаль, через хворобу на першому етапі Кубка світу не виступить Анастасія Меркушина. Однак у складі є дві олімпійські чемпіонки – Юлія Джима та Олена Білосюк, яка в останній момент зняла свою кандидатуру з виборів нового президента Національного олімпійського комітету України, де переміг Вадим Гутцайт.

Склад жіночої збірної України

  • Юлія Джима
  • Олена Білосюк
  • Дар'я Блашко
  • Ірина Петренко
  • Анна Кривонос

Нагадаємо, що старт новому сезону дасть чоловіча "індивідуалка", яка стартує о 13:15. 30 листопада на трасу вийдуть жінки.

Також у Контіолахті прихильники біатлону побачать класичні естафети, спринти та гонки переслідування. Перший етап Кубка світу триватиме до 4 грудня включно.

Автор: Софія Кулай