Без Беленюка, но с призерами Токио-2020: определился состав сборной Украины на ЧЕ-2023 по борьбе

В понедельник, 17 апреля, в турецкой Анталии стартует чемпионат Европы-2023 по борьбе. Сборная Украины на континентальном форуме будет представлена 30 спортсменами.

На Евро-2023 по борьбе, который состоится в Турции, будет разыграно 30 комплектов наград. Украина будет представлена в каждой из 30-ти дисциплин. В преддверии турніра Международная федерация борьбы (UWW) вернула россиян и белорусов в свои соревнования. Однако вряд ли они примут участие в ЧЕ.

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В состав сборной Украины не попали несколько опытных спортсменов. Вне заявки оказался олимпийский чемпион Жан Беленюк. В весовой категории до 87 кг народного депутата Украины заменит Артем Матяш. Также не поедут в Анталию Александра Хоменец – серебряный призер ЧМ-2022 (до 55 кг) и Илона Прокопенюк – бронзовая медалистка ЧМ-2022 (до 62 кг).

На Евро-2023 поедут призеры Олимпийских игр-2020 Парвиз Насибов ("серебро") и Ирина Коляденко ("бронза").

Заявка сборной Украины на чемпионат Европы

Греко-римская борьба

Вячеслав Байрактар (до 55 кг), Виктор Петрик (до 60 кг), Александр Грушин (до 63 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Андрей Кулик (до 72 кг), Сергей Козуб (до 77 кг), Ярослав Фильчаков (до 82 кг), Артем Матяш (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг), Михаил Вишнивецкий (до 130 кг)

Вольная борьба

Женщины: Оксана Ливач (до 50 кг), Лилия Горишна (до 53 кг), Мария Винник (до 55 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг) ), Татьяна Сова-Рижко (до 65 кг), Алла Белинская (до 68 кг), Людмила Павловец-Тычина (до 72 кг), Анастасия Осняч-Шустова (до 76 кг)

Оксана Ливач (до 50 кг), Лилия Горишна (до 53 кг), Мария Винник (до 55 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг) ), Татьяна Сова-Рижко (до 65 кг), Алла Белинская (до 68 кг), Людмила Павловец-Тычина (до 72 кг), Анастасия Осняч-Шустова (до 76 кг) Мужчины: Андрей Яценко (до 57 кг), Тарас Маркович (до 61 кг), Эрик Арушанян (до 65 кг), Игорь Никифорук (до 70 кг), Семен Радулов (до 74 кг), Василий Михайлов (до 79 кг), Владислав Прус (до 86 кг), Илья Арчая (до 92 кг), Мурази Мчедзлидзе (до 97 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг)

Отметим, что на предыдущем чемпионате Европы, состоявшемся в 2022 году, Украина была представлена только женской сборной. Тогда наши спортсменки завоевали семь наград, в том числе два "золота". Чемпионками Европы стали Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Татьяна Сова-Рижко (до 65 кг).

Важно! Чемпионат Европы продлится в турецкой Анталии с 17 по 23 апреля. По 10 комплектов наград будут разыграны в греко-римской борьбе, где соперничают только мужчины, а также вольной женской и мужской борьбе.