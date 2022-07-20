Соперник Динамо в Лиге чемпионов потерял основного игрока из-за условий контракта

Киевское Динамо 20 июля сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Клуб в этом матче не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Ким Мин Чжэ.

Ким Мин Чже только летом 2021 года перешел в Фенербахче, где сразу стал основным игроком. В прошлом сезоне он сыграл за "канареек" 39 матчей во всех турнирах. И в товарищеских матчах по подготовке к этому сезону тоже выходил с первых минут.

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Но в матче против Динамо Ким Мин Чже не сыграет. Игрок не попал в заявку на игру. И уже скоро покинет Фенербахче. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Жорже Жезус.

Причиной стало то, что в контракте футболиста четко прописана сумма отступных. И ею решили воспользоваться другие команды.

"Проблема с Ким Мин Чже стала для меня неожиданностью, это произошло за три дня до матча. Насколько мне известно, Фенербахче сейчас ничего не может сделать в этой ситуации. Потому что клуб, ведущий с ним переговоры, оплатит сумму, прописанную в его контракте. Поэтому наш клуб ничего не может с этим поделать. Могу сказать, что для нас это был тяжелый удар, потому что он был очень важным игроком в нашей системе со своими характеристиками", – посетовал Жорже Жезус.

Тренер не назвал, какой клуб решил воспользоваться этим пунктом в контракте южнокорейского защитника. До этого была информация, что футболистом интересуются французский Реймс и итальянский Наполи. Игрок ближе к переходу в состав французов. Что касается суммы перехода, то она тоже не была официально объявлена. Озвучиваются суммы от 18 до 20 миллионов евро.

Какие шансы у Динамо на победу над Фенербахче

Потеря Ким Мин Чже хоть и стала тяжелой для тренерского штаба Фенербахче (Жорже Жезус только летом возглавил команду), но не сильно пошатнула их шансы в матче против Динамо. Ведь это достаточно равные соперники. Это подтверждают и котировки букмекеров на их противостояние.

На первый матч Динамо – Фенербахче 20 июля букмекерская компания Favbet дала почти равные коэффициенты на победу одной из команды – 2,79 на Динамо против 2,82 на победу Фенербахче. А вот по проходу в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, то здесь уже преимущество на стороне турецкого клуба. Еще до первого матча коэффициенты на проход Фенербахче – 1,54. На то, что киевляне станут победителями этого противостояния – 2,49.

Стоит отметить, что Динамо пять раз играло против Фенербахче и ни разу не проиграло – две победы в домашних матчах и три ничьих на выезде. Одно из противостояний было как раз в квалификации Лиги чемпионов.

Да и вообще, украинские команды всегда проходили турецкие клубы в квалификации еврокубков. Дважды это сделало именно Динамо. Кроме уже упомянутого противостояния с Фенербахче в сезоне 2006/2007, киевляне прошли дальше и Трабзонспор в сезоне 2004/2005. При этом тогда первый матч дома Динамо проиграло.