В Сомали взорвали автобус с футболистами, есть погибшие

В сомалийском городе Кисмайо прогремел взрыв. Взорвался автобус с футболистами, которые ехали на матч.

Взорвался автобус с игроками команды JCCI, которые ехали на стадион в Кисмайо, где должен был состояться матч.

Напомним, Футбольный клуб Байер был вынужден перенести тренировку из-за мощного взрыва на химическом заводе

Причин взрыва пока нет. Неизвестно, был ли это спланированный теракт или несчастный случай. Хотя президент Джубаленда (территория, где и произошел несчастный случай) Ахмед Мохамед Ислам (Ахмед Мадобе) обвинил в этом боевиков из "Аш-Шабааб".

По сообщению местных СМИ, в результате взрыва погибли четыре человека. Хотя Ахмед Мадобе написал о трех погибших и трех раненых.