Сокол сделал официальное заявление о скандале вокруг поддельного паспорта своего хоккеиста

Хоккейный клуб Сокол сделал официальное заявление касаемо ситуации с гражданством игрока Виктора Андрущенко. Если подтвердится недействительность паспорта Андрущенко, то Соколу грозит серьезное наказание.

Столичному клубу грозит наказание из-за того, что Андрущенко был заявлен на сезон УХЛ как гражданин Украины, но он таковым не является.

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Текст официального заявления ХК Сокол:

"В связи с тем, что в адрес Украинской хоккейной лиги поступил запрос клуба Кременчуг в отношении игрока нашей команды Виктора Андрущенко, хоккейный клуб "Сокол" вынужден напомнить процедуру заявки игроков на сезон.

1. При подписании контракта хоккеист предоставляет клубу личный паспорт. Клуб делает копию документа, заполняет контракт и отправляет его на адрес лиги.

2. Лига на основе принятых документов ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН в соответствии с регламентом определяет статус игрока, его национальность.

По всем основным базам данных, которые существуют в нашем государстве, Андрущенко Виктор Викторович является гражданином Украины, который родился в Киеве и выступал в свое время в составе юниорской и молодежной сборных команд Украины.

Должны также напомнить, что два года назад похожее недоразумение с подачи клуба Кременчуг возникало в отношении хоккеиста Донбасса Александра Матерухина. Но тогда лига по каким-то причинам не стала проводить расследование и позволила игроку Матерухину продолжить выступления в УХЛ без статуса легионера.

Хоккейный клуб Сокол всегда доказывает свое преимущество исключительно на ледовой площадке и советует не переводить спортивное противостояние в другую плоскость нашим оппонентам".

Что грозит Соколу

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины, за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

По состоянию на 3 ноября 2021 года Виктор Андрущенко принял участие в 10 матчах чемпионата УХЛ. Отметим, что в 8 из указанных встреч в заявке Сокола максимальное количество иностранных игроков, разрешенных по регламенту – 11.