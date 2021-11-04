Столичному клубу загрожує покарання через те, що Андрущенко був заявлений на сезон УХЛ як громадянин України, але він таким не є.

До теми Хокеїста Сокола підозрюють в підробці паспорта України

Текст офіційної заяви ХК Сокіл:

"У зв’язку з тим, що на адресу Української хокейної ліги надійшов запит клубу Кременчук стосовно гравця нашої команди Віктора Андрущенка, хокейний клуб “Сокіл” змушений нагадати процедуру заявки гравців на сезон.

1. При підписанні контракту хокеїст надає клубу особистий паспорт. Клуб робить копію документа, заповнює контракт і відправляє його на адресу ліги.

2. Ліга на основі прийнятих документів ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН згідно з регламентом визначає статус гравця, зокрема його національність.

За всіма основними базами даних, які існують у нашій державі, Андрущенко Віктор Вікторович є громадянином України, який народився в Києві і виступав свого часу у складі юніорської та молодіжної збірних команд України.

Повинні також нагадати, що два роки тому схоже непорозуміння з подачі клубу Кременчук виникало стосовно хокеїста Донбасу Олександра Матерухіна. Але тоді ліга з якихось причин не стала проводити розслідування і дозволила гравцеві Матерухіну продовжити виступи в УХЛ без статусу легіонера.

Хокейний клуб Сокіл завжди доводить свою перевагу виключно на льодовому майданчику і радить не переводити спортивне протистояння в іншу площину нашим опонентам".

Що загрожує Соколу

Відповідно до пункту 1 статті 54 Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України, за надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявкового списку клубу на гру, результати матчів за його участю анулюються, а клубу зараховується технічна поразка.

Станом на 3 листопада 2021 року Віктор Андрущенко взяв участь у 10 матчах чемпіонату УХЛ. Зазначимо, що у 8 із зазначених зустрічей у заявці Сокола була максимальна кількість іноземних гравців, дозволених за регламентом – 11.