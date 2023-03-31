Автомобиль сделал сальто в воздухе: экс-футболист Лацио попал в жуткое ДТП – видео
Источник:dhnet.be
Жизнь футболиста бельгийского Левена Софьяна Киина могла прерваться в его 25 лет. Левый полузащитник бельгийского Левена попал в ужасное ДТП.
Автомобиль марокканского футболиста врезался в кольцо, взлетело на несколько метров вверх и протаранило стену ближайшего спортивного комплекса. В воздухе автомобиль Софьян еще и сделал сальто.
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Жизнь футболиста была на волоске
Киин чудом выжил, получив несколько переломов. Жизни футболиста бельгийского Левена ничего не угрожает, он находится в больнице под наблюдением медиков.
Видео аварии за участие Софьяна Киина
Свидетели жуткой аварии отметили, что автомобиль полузащитника двигался с превышенной скоростью. Некоторые из очевидцев даже называют сумасшедшие цифры в 200 километров/час на спидометре автомобиля, которым управлял Софьян.
Нынешний клуб "родившегося в рубашке" футболиста выступает в Про-лиге Бельгии. Левен с 39 очками идет только на 11-й строчке.
Этот бельгийский клуб известен украинскому болельщику по выступлениям нападающего Николая Кухаревича. Бывший форвард львовского Руха выступал за эту команду в аренде ровно год с 2021 по 2022 годы.
Что известно о футбольной карьере Софьяна Киина
- Начал карьеру в структуре бельгийского Стандарта. Летом 2017 перебрался в итальянскую Кьево.
- В том же году ушел в аренду в Салернитане.
- А уже летом 2019 стал полноценным футболистом Лацио. На следующий день после объявления трансфера вернулся в аренду в Салернитану.
- В августе 2020-го вернулся в "орлы", но уже в январе 2021-го снова ушел в аренду у Салернитана.
- Летом того же года Софьян попробовал свои силы в футбольном клубе Венеция. Но речь шла только об аренде.
- В июне 2022-го вернулся в Лацио и уже в начале сентября того же года подписал контракт с бельгийским Левеном. Соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.
- В текущем сезоне Киин провел уже 22 матча, в которых отличился 2 голами и столькими ассистами.
- Имеет опыт выступлений за сборную Марокко U-20 и U-23.