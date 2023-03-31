Автомобиль сделал сальто в воздухе: экс-футболист Лацио попал в жуткое ДТП – видео

Жизнь футболиста бельгийского Левена Софьяна Киина могла прерваться в его 25 лет. Левый полузащитник бельгийского Левена попал в ужасное ДТП.

Автомобиль марокканского футболиста врезался в кольцо, взлетело на несколько метров вверх и протаранило стену ближайшего спортивного комплекса. В воздухе автомобиль Софьян еще и сделал сальто.

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Жизнь футболиста была на волоске

Киин чудом выжил, получив несколько переломов. Жизни футболиста бельгийского Левена ничего не угрожает, он находится в больнице под наблюдением медиков.

Видео аварии за участие Софьяна Киина

Свидетели жуткой аварии отметили, что автомобиль полузащитника двигался с превышенной скоростью. Некоторые из очевидцев даже называют сумасшедшие цифры в 200 километров/час на спидометре автомобиля, которым управлял Софьян.

Нынешний клуб "родившегося в рубашке" футболиста выступает в Про-лиге Бельгии. Левен с 39 очками идет только на 11-й строчке.

Этот бельгийский клуб известен украинскому болельщику по выступлениям нападающего Николая Кухаревича. Бывший форвард львовского Руха выступал за эту команду в аренде ровно год с 2021 по 2022 годы.

Что известно о футбольной карьере Софьяна Киина