12-летняя украинская гимнастка установила новый рекорд Книги Гиннеса

Юная украинка София Теплая установила новый рекорд Книги Гиннеса. Она смогла отжаться от пола в тройной гимнастической складке на одних только руках. Рассказываем, сколько повторений она сделала.

Об установлении рекорда рассказала мама девочки Марина Теплая. Заметим, что она занимается тренировкой юной Софии.

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Сделала больше, чем нужно

Девочка-каучук из Одесщины продолжает поражать своей гибкостью. Она смогла установить мировой рекорд по отжиманию от пола в тройной гимнастической складке, находясь на руках. Юная спортсменка выполнила 21 повторение за каких-то 30 секунд.

В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, также одно отжимание на 16 разе, как оказалось, было не полным. Но даже 21 раз – это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз,

– заметила Марина Теплая.

София Теплая установила новый рекорд Гиннеса / Фото с фейсбука Марины Теплой

Юная София может сделать около 40 таких повторений. Заметим, что у 12-летней девочки еще один титул. Она – самая молодая украинка, а также первый ребенок в нашем государстве, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. К слову, это уже ее второй мировой рекорд.

Кратко о предыдущих рекордах Софии Теплой

Первый мировой рекорд девочка установила в феврале 2022 года в Милане. Тогда юная цирковая акробатка из Подольска на Одесщине за 10,49 секунды преодолела 20 метров contortion roll. Это прогиб тела назад, пока ноги не коснутся головы.

Это прогиб тела назад, пока ноги не коснутся головы. А в 7-летнем возрасте в марте 2018 года она установила национальный рекорд. Тогда маленькая София выполнила самое большое количество акробатических элементов. Менее чем за 4 минуты – 111.

К слову, Украина может гордиться еще одной своей спортсменкой. Речь об Анне Пономаренко, вошедшей в историю нашего государства как той, которая получила первую медаль на Чемпионате Европы по брейкдансу

Домой она увезла "Серебро" континентального первенства и лицензии на Европейские игры-2023. В полуфинале 27-летняя спортсменка победила титулованную итальянку Anti. Первую позицию заняла представительница Литвы Доминика Nicka Баневич, а третью – Франции Syssy.