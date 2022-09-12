Пополнение в сборной: Петраков призвал Соболя в ряды национальной команды

Наставник сборной Украины Александр Петраков принял решение перевести из резервного в основной список игроков защитника бельгийского Брюгге Эдуарда Соболя. В общей сложности в сборную вызвали 27 игроков.

16 сентября национальная команда приступит к сбору перед матчами Лиги наций УЕФА в Варшаве. Там украинцы будут тренироваться три дня, после чего утром 19 сентября вылетят в Глазго, где через два дня проведут первую из трех запланированных игр – против Шотландии.

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Состав сборной Украины

Вратари: Дмитрий Потрошитель, Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Евгений Волынец.

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Даниил Игнатенко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артём Довбик.

Резерв: Артем Беседин, Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий, Егор Назарина.

Вынужденные изменения

Напомним, что Николай Шапаренко и Георгий Бущан пропустят сентябрьские матчи Лиги наций. Футболисты получили серьезные повреждения.

Александр Петраков дозвал голкипера донецкого Шахтера Анатолия Трубина, вратаря коваловского Колосса Евгения Волынца, а также перевел из резервного в основной список вызванных исполнителей полузащитника французского Бордо Данила Игнатенко.

21 сентября "сине-желтые" сыграют против Шотландии, 24 сентября состоится матч с Арменией и 27-го – снова с шотландцами. Украинцы с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.