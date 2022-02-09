Сноубордистку из Андорры вынесли на носилках после жесткого падения на Олимпиаде-2022

Сноубордистка сборной Андорры Маева Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований Олимпиады-2022 по сноуборд-кроссу.

Неудачное выступление

Спортсменка из сборной Андорры Маева Эстевес упала дважды. После первого падения она смогла подняться и продолжить выступление.

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Ближе к финишу 26-летняя спортсменка неудачно приземлилась и ударилась спиной. Вполне возможно, что при падении она ударилась и головой. Подняться после этого она уже не смогла. Девушку забрали с трассы на носилках.

Стоит отметить, что Андорру на Олимпиаде-2022 в Пекине представляют трое спортсменов. На церемонии открытия Маева Эстевеса несла флаг своей страны.