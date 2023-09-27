Кубок Украины-2023/2024: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Металлист 1925 – Ворскла

В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины. в котором харьковский Металлист 1925 будет противостоять полтавской Ворскле. Онлайн-трансляция игры будет доступна на сайте 24 канала.

В пригороде Киева на стадионе "Левый Берег" в 18:30 на поле выйдут клубы, являющиеся середняками УПЛ-2023/2024. Однако, если для харьковчан такой статус очень приятный, ведь клуб был на грани исчезновения еще месяц назад, то от Ворсклы ожидали большего, пишет 24 Канал.

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От исчезновения клуба до борьбы за еврокубки

Металлист 1925 очень сложно входил в сезон, команда проиграла первые 2 матча, а инвесторы после террористических обстрелов Россией их имущества заявляли, что больше не в состоянии финансировать клуб. Однако харьковчане нашли нового инвестора и выдали серию из 6 матчей без поражений. В УПЛ команда Эдмара уже поднялась на седьмое место и приблизилась к зоне еврокубков, а в Кубке Украины одолела Гирняк-Спорт с Полтавской области.

Качели от Ворсклы

Команда Скрипника провалила старт кампании-2023/2024. Полтавчане вылетели в квалификации Лиги конференций от грузинской Дилы и уступили в двух стартовых матчах УПЛ. После чего последовали разговоры об увольнении главного тренера команды. Однако клуб со Слобожанщины смог прервать черную полосу и одержал три победы подряд, среди которых и победа над Черноморцем, который занимает третье место в таблице. Но за этим снова последовало два поражения. Сейчас полтавчане идут десятыми в УПЛ. Кубок Украины может стать отличным шансом для них спасти сезон и набраться позитива для возвращения на победную тропу.

Предстоящая встреча будет четвертой официальной в истории противостояния Металлист 1925 – Ворскла. Пока между клубами полный паритет – по одной победе и ничья. Интересно, кто захватит лидерство после матча в Кубке?

Смотрите онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 – Ворскла