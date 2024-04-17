Смотрите комьюнити-каст с Global Esports Tour Rio от Petr1k'а и FAVBET

18 апреля в Рио стартует турнир по СS 2 Global Esports Tour Rio 2024 с участием украинской команды Monte. Коммьюнити-каст трех дней соревнования для украинских болельщиков проведет известный киберспортивный аналитик, а ныне еще и амбассадор FAVBET Александр "Petr1k" Петрик.

Вместе с Petr1k’ом трансляцию будут вести стример и комментатор Денис "Loran" Журид, один из самых опытных украинских комментаторов Тауфик "Tafa" Амир Хидри, а также экс-профессиональный игрок CS и комментатор Юрий "Strike" Терещенко. Трансляция начнется в 16:00 по киевскому времени. Смотреть можно будет на каналах Петрика на Твиче и Ютубе.

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В первом туре верхней сетки турнира сыграют 8 команд в формате BO1. Соперник Monte – бразильцы paiN. Их матч должен начаться в 16:30.

Комьюнити-каст Petr1k’а пройдет при поддержке украинской iGaming-компании FAVBET, которая с 2023 года является официальным спонсором Monte и активно развивает украиноязычный сегмент киберспортивных трансляций, привлекая к сотрудничеству лучших украинских стримеров, комментаторов и аналитиков.



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