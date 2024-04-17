Разом з Petr1k’ом трансляцію вестимуть стрімер та коментатор Денис "Loran" Журід, один з найдосвідченіших українських коментаторів Тауфік "Tafa" Амір Хідри, екс-професійний гравець CS та коментатор Юрій "Strike" Терещенко. Трансляція почнеться о 16.00 за київським часом. Дивитись можна буде на каналах Петрика у Твічі та Ютубі.

Читайте також Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation

В першому турі верхньої сітки турніру зіграють 8 команд в форматі BO1. Суперник Monte – бразильці paiN. Їхній матч має розпочатись о 16:30.

Ком’юніті-каст Petr1k’а пройде за підтримки української iGaming-компанії FAVBET, що з 2023 року є офіційним спонсором Monte та активно розвиває україномовний сегмент кіберспортивних трансляцій, залучаючи до співпраці кращих українських стрімерів, коментаторів та аналітиків.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.