Смягчили приговор: семья Неймара помогла Алвесу выплатить 150 тысяч евро жертве изнасилования

Дани Алвес получил финансовую помощь от родных Неймара. Это помогло ему получить смягченный тюремный срок.

Экс-футболиста каталонской Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса, который является самым титулованным игроком в истории по количеству выигранных трофеев, могли осудить на значительно больший срок, чем 4,5 года лишения свободы. Алвеса признали виновным в изнасиловании.

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Родные Неймара помогли Алвесу сократить срок заключения

В конце 2022 года Дани Алвес посетил один из ночных клубов Барселоны, где засунул руку под нижнее белье 23-летней посетительнице заведения. Девушка сразу пожаловалась охране, которая и вызвала местную полицию.

С помощью семьи Неймара Дани якобы уже выплатил жертве 150 тысяч евро моральной компенсации и возместил судебные издержки.

Также Алвесу запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет. Дани своей вины не признает, он утверждает, что женщина могла бы уйти, "если бы захотела".

Карьера Дани Алвеса