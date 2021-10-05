СМИ раскрыли детали состояния Лучану Лучи после жуткого ДТП

Глава комитета УАФ Лучано Лучи уже почти восстановился после аварии. Лучи выполняет свои обязанности в удаленном режиме, находясь в Италии.

Его приезд в Украину ожидается 19-20 октября. Все участники резонансного ДТП уже выписались из больницы.

К слову Ему сделали операцию, – Андриюк о состоянии Лучано Лучи, который попал в ДТП с Трухиным

Кроме Лучи, вернулся к работе его помощник Роман Лишень, а вот водитель, в результате аварии пережил инфаркт, сейчас проходит восстановление в одном из санаториев.

В результате ДТП 72-летний Лучи, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести.

Авария с участием Лучано Лучи