Убийственная бутылка: экс-игрок чемпионата Украины выдал шедевр симуляции в Польше - смешное видео

Бывший игрок Днепра-1 Валентин Кожокару оскандалился унизительной симуляцией во время матча Шленск - Погонь. Румын попытался имитировать удар бутылкой, которая пролетела мимо него.

В 2021 году Днепр-1 приобрел румынского вратаря Валентина Кожокару. Кипер пробыл в Украине всего полгода, сыграв 14 матчей. Но из-за начала полномасштабной войны он решил продолжить карьеру в Европе, пишет 24 канал.

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28-летний игрок пробыл на контракте в Фейеноорде, а также поиграл за бельгийский Левен. Сейчас Валентин выступает за польскую Погонь и на днях напомнил о себе забавным эпизодом.

Его команда играла на выезде против текущего на тот момент лидера таблицы Шленска. Во время встречи один из болельщиков бросил на поле бутылку с колой, как пролетела очень близко с Кожокару.

Видео забавного момента с Валентином Кожокару:

Впрочем вратарь решил проявить актерское мастерство и ухватился за спину, симулируя травму. Сама же бутылка так и не коснулась румына, приземлившись рядом. Стоит отметить, что Погонь все же выиграла ту встречу (1:0).

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Что интересно, сам Валентин был признан лучшим игроком матча благодаря восьми сейвам. После 20-ти туров Погонь занимает 5 место, отставая от лидеров Ягеллонии и Шленска на 9 баллов.

. В составе Шленска ныне выступает 22-летний украинский полузащитник Егор Маценко. В сезоне 2023-2024 на его счету уже 15 матчей в местной Экстраклясе.