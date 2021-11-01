Смертельное ДТП на Кировоградщине: погиб тренер и трое его воспитанников

На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В аварии погибли тренер по киокушинкай-каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога.

Погибшие возвращались с соревнований

Руководитель Кропивницкого спортклуба из киокушинкай-каратэ Владимир Галимский рассказал, что погибшие возвращались с чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

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ДТП произошло 1 ноября в 01:05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи села Новошевченково Долинской общины.

Водитель легкового автомобиля обгоняя машину, которая ехала впереди, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии на месте происшествия погибли водитель 46 лет и трое пассажиров в возрасте 12, 14 и 16 лет.

Смертельное ДТП на Кировоградщине / Фото ГСЧС Кировоградской области

Водитель грузовика рассказал журналистам, что пытался избежать столкновения.

Легковушка на большой скорости фактически выехала на обочину дороги и мне некуда было съехать, чтобы избежать столкновения. Возможно водитель машины заснул, не знаю. Я сразу вызвал на место происшествия полицию, легковой автомобиль лежал перевернутый на крыше,

– сообщил водитель.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины: "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".