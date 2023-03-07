"Ты навсегда в строю": знаменитый воин ВСУ трогательно простился с погибшим "Да Винчи"
Источник:инстаграм Стаховского
Сергей Стаховский давно знаком с Героем Украины. Экстенсист поделился общим фото из Бахмута и написал чувствительные слова в инстаграме.
Сегодня, 7 марта, стало известно о смерти Героя Украины Дмитрии Коцубайле. Легендарный воин с позывным "Да Винчи" погиб в боях за Бахмут.
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Дмитрий был известен с 2014 года, приняв участие в большом количестве боев за Украину. Сам он за это время познакомился со многими собратьями и известными людьми.
Среди них был и известный теннисист Сергей Стаховский, после начала полномасштабной войны вступивший в ряды ВСУ и также принимавший участие в обороне Бахмута. В соцсетях спортсмен простился с "Да Винчи".
Друг, ты навсегда в строю… Ты человек, на которого я равнялся. Твое мужество и стойкость вдохновляли молодое поколение. Я благодарю судьбы за то, что познакомился с тобой в 2015 году. Ты – верный сын Украины. Сострадание мамочки героя, невесте, и всем близким… Тяжелая, незаменимая потеря. Отомстим! Честь брат,
– написал Стаховский.
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Чем запомнился Дмитрий "Да Винчи" Коцубайло
- Герой Украины начал защищать Родину от российских захватчиков еще в 2014 году.
- Ему тогда было всего 18 лет. Герой забросил учебу и с Майдана ушел на фронт.
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. После трех месяцев реабилитации Коцюбайло вернулся на фронт.
- Впоследствии Дмитрий стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора".
- В 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину герой продолжил оборонять Украину. В частности, на Киевщине и в Запорожской области.
- Он участвовал в деоккупации Балаклеи, после чего "Да Винчи" отправился в защиту Бахмута. Там он и отдал свою жизнь за независимость Украины...