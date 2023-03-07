"Ты навсегда в строю": знаменитый воин ВСУ трогательно простился с погибшим "Да Винчи"

Сергей Стаховский давно знаком с Героем Украины. Экстенсист поделился общим фото из Бахмута и написал чувствительные слова в инстаграме.

Сегодня, 7 марта, стало известно о смерти Героя Украины Дмитрии Коцубайле. Легендарный воин с позывным "Да Винчи" погиб в боях за Бахмут.

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Дмитрий был известен с 2014 года, приняв участие в большом количестве боев за Украину. Сам он за это время познакомился со многими собратьями и известными людьми.

Среди них был и известный теннисист Сергей Стаховский, после начала полномасштабной войны вступивший в ряды ВСУ и также принимавший участие в обороне Бахмута. В соцсетях спортсмен простился с "Да Винчи".

Друг, ты навсегда в строю… Ты человек, на которого я равнялся. Твое мужество и стойкость вдохновляли молодое поколение. Я благодарю судьбы за то, что познакомился с тобой в 2015 году. Ты – верный сын Украины. Сострадание мамочки героя, невесте, и всем близким… Тяжелая, незаменимая потеря. Отомстим! Честь брат,

– написал Стаховский.

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