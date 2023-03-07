Сьогодні, 7 березня, стало відомо про смерть Героя України Дмитра Коцубайла. Легендарний воїн з позивним "Да Вінчі" загинув у боях за Бахмут.
До теми У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло
Дмитро був відомий з 2014 року, взявши участь у чималій кількості боїв за Україну. Сам він за цей час познайомився із багатьма побратимами та відомими людьми.
Серед них був і відомий тенісист Сергій Стаховський, який після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і також брав участь в обороні Бахмута. У соцмережах спортсмен попрощався із "Да Вінчі".
Друже, ти назавжди в строю… Ти людина, на яку я рівнявся. Твоя мужність та стійкість надихали молоде покоління. Я дякую долі за те, що познайомився з тобою у 2015 році. Ти – вірний син України. Співчуття матусі героя, нареченій, та всім близьким… Важка, незамінна втрата. Помстимось! Честь брате,
– написав Стаховський.
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Чим запам'ятався Дмитро "Да Вінчі" Коцубайло
- Герой України почав захищати Батьківщину від російських загарбників ще у 2014 році.
- Йому тоді було всього 18 років. Герой закинув навчання та з Майдану пішов на фронт.
- У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Вже після трьох місяців реабілітації Коцюбайло повернувся на фронт.
- Згодом Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору".
- У 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну герой продовжив обороняти Україну. Зокрема, на Київщині та у Запорізькій області.
- Він брав участь у деокупації Балаклії, після чого "Да Вінчі" відправився на захист Бахмута. Там він і віддав своє життя за незалежність України...