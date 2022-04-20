Сложно морально выходить на такие игры, понимая, что идет война, – Сидорчук

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал о моральном состоянии игроков команды во время благотворительных поединков. Киевский клуб уже сыграл две игры в новых реалиях.

Сидорчук: ВСУ показали, кто такие украинцы и что такое Украина

Игроки киевского Динамо уехали за границу, чтобы провести серию благотворительных матчей в поддержку Украины. Киевляне уже сыграли в двух поединках.

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Оба матча закончились победой украинского клуба. Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал об эмоциональном состоянии игроков.

Понятно, что с самого начала было тяжело, нужно было разобраться у себя в уме. Сложно нравственно выходить на такие игры, понимая, что идет война. Выходишь играть в футбол – это сложно. Конечно, не так, как нашим военным, которые за нас воюют, но все же,

– отметил футболист.

"В Польше на стадионе людям было комфортно, это могла быть у них одна-единственная положительная эмоция за последние два месяца", – сказал Сидорчук.

Футболист поблагодарил наши ВСУ, а также поделился мнениями о предстоящем поединке плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии.

"Нашим Вооруженным Силам могу сказать только слова благодарности и всемерной поддержки. Они большие молодцы и показывают это в течение более 50 дней. Они показали, кто такие украинцы и что такое Украина. Большой им респект.

Думаю, если нам удастся пройти Шотландию и выйти на чемпионат мира, то это будет лишь малая часть того, что они сейчас делают для Украины", – добавил игрок.

В первом благотворительном поединке киевская команда обыграла варшавскую Легию (1:3).

Во втором матче динамовцы сыграли против турецкой команды Галатасарай. Эта игра закончилась уже привычным счетом для киевлян – 1:3.

20 апреля в 21:30 на стадионе Константина Редулеске в румынском городке Клуж-Напока состоится благотворительный матч Match for peace #StopWarInUkraine между командами ЧФР Клуж и украинским Динамо.