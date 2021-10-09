Словно стена: Лунин показал, как отражает удары звезд Реала – видео

9 октября 2021 , 19:01
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Источник:

инстаграм Андрея Лунина

22-летний вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин продемонстрировал, как на тренировках справляется с ударами звезд "сливочных".

Свежий ролик украинский футболист опубликовал в своем инстаграме.

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Что известно о карьере Лунина

  • В текущем сезоне Лунин не сыграл еще ни одного матча за Реал.
  • Стоит отметить, что с момента перехода в Реал летом 2018 года, Лунин сыграл за команду в официальном матче лишь однажды – 20 января 2021 года в кубковом матче против Альякояно. Тогда Реал уступил.
  • Вместе с тем Лунин уже трижды отправлялся в аренды – в Леганес, Вальядолид и Реал Овьедо. При том что в Вальядолиде он тоже был лишен игровой практики, за полгода только дважды сыграв в кубковых матчах. 
Автор: Юрій Семенюк