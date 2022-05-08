Встреча с президентом УЕФА

Главный тренер сборной Александр Петраков 7 мая встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, с коротким визитом прибывшим в родную Словению за несколько дней до 46-го Конгресса УЕФА.

К слову Хотим поехать на чемпионат мира, – Петраков о подготовке к матчу с Шотландией

Именно он предложил "сине-желтым" провести тренировочный сбор в Словении. Также он распорядился, чтобы УЕФА взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.

Президент УЕФА решил самостоятельно проверить, удовлетворены ли условиями украинские футболисты. Наставник сборной Петраков искренне поблагодарил Чеферина за опеку и гостеприимство, которое проявляют словенцы к украинцам в тяжелое время войны.

Благодаря вам мы чувствуем себя как дома, за что просто благодарны всей Словении,

– сказал Петраков.

Чеферин заверил, что и дальше будет поддерживать сборную Украины в случае каких-либо других нужд.

Также 7 мая в сборной было 2 именинника. Перед началом вечерней тренировки команда аплодисментами поздравила с днем ​​рождения полузащитника Александра Пихаленко, которому исполнилось 25 лет. Также день рождения праздновал старший менеджер команды Александр Косткин.



Сборная готовится к важному поединку против Шотландии / Фото УАФ

Сборная провела интенсивную тренировку. После пробежки и разминки сборники приняли участие в эстафете на скорость контроля мяча с обводкой стоек. Тренерский штаб максимально повышает соревновательный эффект в нынешних занятиях, побуждая футболистов к возвращению игровых кондиций.



Сбор продлится около месяца / Фото УАФ

Во время основной части тренировки, игровых серий, ребята получили соответствующие задания, которые принуждали к быстрому поиску и принятию решения. В интенсивном занятии приняли участие 20 игроков.

Как сборная готовится к отборочным матчам: смотрите видео

Мудрик завершает восстановление

Михаил Мудрик тоже приступил к тренировкам, он участвовал в разминке, эстафете, квадрате. Игрок "горняков" в ближайшее время должен полноценно присоединиться ко всем занятиям основной группы игроков.

Виктор Цыганков продолжает реабилитацию после повреждения приводящей мышцы бедра, а Алексей Гуцуляк, повредивший боковую связку коленного сустава, нуждается в лечении, которое будет проведено под наблюдением врачей сборной.

К слову. 1 июня национальная команда сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. А уже 5 июня триумфаторы этого поединка встретятся со сборной Уэльса.