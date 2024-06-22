Важен результат, – Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина

В пятницу, 21 июня, в матче второго тура группы Е на чемпионате Европы по футболу встречались сборные Словакии и Украины. Игра завершилась волевой победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

После разгромного поражения от Румынии (0:3) тренерский штаб Сергея Реброва сделал несколько замен в стартовом составе команды. Одна из них состоялась на вратарской позиции – вместо Андрея Лунина ворота сборной Украины защищал Анатолий Трубин.

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Реакция Лунина на потерю места в основном составе

Голкипер Бенфики стал одним из главных героев победного поединка в Дюссельдорфе. Он выдал великолепный перформанс, став "Львом матча" с четырьмя 4 сейвами в активе.

Андрей Лунин прокомментировал решение Сергея Реброва оставить его в запасе. Он заявил, что понимает такой выбор и подчеркнул, что для него на первом месте стоит успех команды:

Я прекрасно понимаю решение главного тренера. Результат с Румынией – полностью моя вина, но здесь мы команда, коллектив. Дело не в отдельных футболистах, всегда важен результат. Я продолжаю работать. Если придет моя очередь снова выйти в стартовом составе, то я готов. Обсуждал ли я решение с главным тренером? Нет, ведь в этом не было необходимости.

Напомним, что в отборочном цикле на Евро-2024 основным голкипером сборной Украины был Анатолий Трубин, однако в матчах плей-офф играл уже Андрей Лунин.

Всего в составе "сине-желтых" вратарь мадридского Реала провел 13 матчей, в которых пропустил 11 голов и 6 раз сыграл "на ноль".

Напомним, что следующий поединок сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.