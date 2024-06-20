"Матч за жизнь" для команды Реброва: анонс противостояния Украина – Словакия на Евро-2024

Сборная Украины 21 июня проведет второй матч группового раунда Евро-2024 по футболу. Соперником подопечных Сергея Реброва будет национальная команда Словакии.

Обе сборные по-разному стартовали на чемпионате Европы по футболу в Германии. Интересно, что оба матча закончились с сенсационными счетами, сообщает 24 Канал.

К теме Шанс "сине-желтых" на реабилитацию: где смотреть матч Украина – Словакия на Евро-2024

Как сборные стартовали на Евро-2024

Украина неожиданно уступила Румынии. Андрей Лунин трижды вынимал мяч из сетки своих владений, а первый пропущенный гол есть на плечах голкипера мадридского Реала. После поединка на нашу команду полился хейт. Зато футболисты извинились перед болельщиками за провал.

Румыния – Украина: видеообзор игры

Словакия же минимально обыграла фаворитку квартета "Е" Бельгию 1:0. Победный гол словак на старте матча забил Иван Шранц (на 7-й минуте). Эта победа еще больше осложнила ситуацию для Украины относительно выхода в плей-офф Евро-2024.

Видеообзор матча Бельгия – Словакия

После первого тура Украина замыкает группу "Е". Словакия идет за спиной Румынии, которая неожиданно возглавила квартет.

История встреч Украины и Словакии

Украина и Словакия провели между собой уже 8 матчей. Сейчас в активе "сине-желтых" на одну победу больше, чем у словаков – 3 против 2-х соответственно. еще три поединка были сведены к ничьим.

Последний раз эти европейские сборные играли между собой в групповом раунде Лиги наций-2018/2019. Тогда та игра закончилась разгромом для Украины 4:1. Единственный гол в составе нашей команды тогда забил Евгений Коноплянка с передачи Александра Караваева.



Словакия – Украина / Фото УАФ

Последний раз "сине-желтые" побеждали этого соперника в этом же розыгрыше Лиги наций. 9 сентября 2018-го года Украина минимально одолела Словакию 1:0. С передачи Виктора Цыганкова забил капитан команды Андрей Ярмоленко.

Результаты всей истории противостояний Украина – Словакия:

Товарищеский матч 2002/2003. Словакия – Украина 1:1

Товарищеская игра 2003/2004. Украина – Словакия 1:1

Товарищеский поединок 2008/2009. Украина – Словакия 3:2

Групповой раунд квалификации Евро-2014/2015. Украина – Словакия 0:1

Групповой раунд квалификации Евро-2014/2015. Словакия – Украина 0:0

Товарищеский матч 2017/2018. Украина – Словакия 2:1

Групповой этап Лиги наций-2018/2019. Украина – Словакия 1:0

Групповой раунд Лиги наций-2018/2019. Словакия – Украина 4:1

Где сыграют и кто судья матча Украина – Словакия

Поединок второго тура Украина – Словакия состоится на 47-тысячном стадионе Меркур Шпиль-Арена в Дюссельдорфе.



Стадион в Дюссельдорфе / Фото Getty Images

Главным арбитром матча будет англичанин Майкл Оливер.

До этого Топовый арбитр из АПЛ: кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024

На боковых линиях поля ему будут помогать земляки Стюарт Берт и Дан Кук. Резервный арбитр поединка – нидерландец Сердар Гезюбююк, а работать за VAR будет Дэвид Кут.

Где смотреть противостояние Украина – Словакия

В Украине поединок можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который транслирует все без исключения матчи Евро-2024 по футболу. Также встречу можно будет посмотреть на местных телеканалах Суспільного. Этот вещатель покажет 22 игры чемпионата Европы, в частности все матчи команды Сергея Реброва.

Напомним, что в последний момент перед игрой против Румынии стало известно, что матчи Украины будут показывать в эфире национального телемарафона. Он будет доступен в цифровом эфире T2 (не в ютубе).

К слову, сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия – Украина. Также будем держать вас в курсе событий, как во время самой игры, так и после финального свистка.