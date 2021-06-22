Избежит ли Испания позора на Евро-2020: прогноз на матч со Словакией

Сборная Испании оказалась в довольно затруднительном положении. "Фурия роха" может не выйти в плей-офф из своей группы Е. Все будет зависеть от матча против Словакии в среду, 23 июня.

Сборная Испании крайне неудачно стартовала на Евро-2020. При этом матчи группового турнира команда проводит дома. Но не на стадионе "Сан Мемес" в Бильбао, как планировалось, а в Севилье, куда перенесли матчи.

В первом туре, испанцы в матче против сборной Швеции, владели мячом 85% времени, нанесли 17 ударов, но игра закончилась вничью 0:0.

Во втором туре, в матче против Польши, владение мячом составляло 76% времени, ударов было 12, но игра снова закончилась вничью. На этот раз 1:1. А Морено не забил пенальти.

Зато словаки пока могут занести выступление на Евро-2020 себе в актив. В первом матче они несколько неожиданно победили поляков. Правда проиграли шведам.

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Именно сборная Швеции единственная из этого квартета гарантировала себе участие в плей-офф (при этом шведы могут выйти в 1/8 финала как с первого, так и третьего места). Поэтому сборные Словакии и Испании в очной встрече разыграют еще одну путевку в плей-офф.

Лучшие шансы на попадание в следующий раунд имеют именно словаки. Им будет достаточно ничьей в этом матче, чтобы выйти в 1/8 финала. Ведь тогда они будут иметь четыре очка. Этого достаточно, чтобы занять второе место, или даже третье и выйти в плей-офф как одна из четырех лучших команд.

Испанцам же обязательно надо побеждать. В случае ничьей они тоже имеют шансы выйти в плей-офф, но лишь тогда, если Польша не выиграет в параллельном матче.

Прогноз на матч Словакия – Испания

От исхода матча Словакия – Испания может зависеть и то, выйдет ли Украина в плей-офф. Прежде всего нужно, чтобы Швеция не проиграла Польше. Тогда нас устроит победа Словакии с любым счетом, или победа Испании со счетом 1:0, 2:1 или с разницей в два и больше голов. Тогда среди лучших третьих команд в своих группах Украина будет в проходной четверке, ведь будет находиться выше представителя группы E (Испании или Словакии) и группы B (Финляндия).

Эксперты в этом матче отдают предпочтение Испании. Вряд ли команда выйдет на эту игру с мыслью о том, чтобы сыграть вничью и выйти из группы с третьего места. В букмекерской компании Favbet вероятность первой победы Испании на Евро-2020 – 79% (коэффициент 1,24). На победу Словакии лишь 7% (коэффициент 14,5). Еще 14% эксперты отдают ничейному результату (коэффициент 6,7).

Испания обладает мощным атакующим потенциалом, и в матче против Чехии может наконец-то "прорвать" – ТБ 2,5 на этот матч лишь 1,63.