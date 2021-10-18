В Словакии во время матча фанаты устроили массовую драку на поле — видео

Во время центрального матча лидеров чемпионата Словакии по футболу между Спартаком (Трнава) и Слованом (Братислава) произошла драка болельщиков обеих команд. Из-за этого не удалось завершить поединок.

Матч остановили на 15-й минуте

В активе каждой из команд перед встречей было по 23 очка. Болельщики Спартака и Слована активно поддерживали свои команды еще до начала игры, зажигали файеры и провоцировали столкновения. Своего достичь им удалось, поэтому с трибун сразу перебрались на поле.

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Матч длился всего 15 минут, после чего его остановили. Возобновить игру так и не удалось.

Когда фанаты перебрались на поле, то футболисты успели его покинуть, перебравшись в подтрибунное помещение.

Успокоить болельщиков удалось полицейским. Прибыв на стадион, они разогнали эмоциональных фанатов. Также на поле появились медики, чтобы оказать медицинскую помощь болельщикам, пострадавшим в схватке.

Сейчас судьба матча остается неизвестной. В Спартаке заявили, что готовы сыграть следующую игру без фанатов и предложил провести поединок в другую дату.

Спартак осудил поведение своих болельщиков, назвав ее недопустимой. Зато в Словане вступились за своих фанатов. Они обвинили своих противников в том, что клуб пренебрег мерами безопасности, из-за чего фанаты без проблем попали на гостевой сектор.

Видео стычки между болельщиками на стадионе в Транави.