Легенды тоже плачут: Роналду не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2022 – трогательное видео

Нападающий сборной Португалии крайне разочаровался проигрышем команды в четвертьфинале с Марокко. Похоже, что Криштиану окончательно упустил шансы завоевать медаль на чемпионате мира.

Четвертьфинальная стадия на чемпионате мира 2022 года полна сенсаций. Сначала Хорватия покинула за бортом турнира Бразилию, после чего Нидерландам удался сумасшедший камбек с Аргентиной (хотя в конце концов "оранжевые" проиграли).

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В третьем же матче турнир покинула Португалия. Команда Фернанду Сантуша ничего не смогла сделать с Марокко, ставшим первым полуфиналистом чемпионата мира по Африке, пишет 24 канал.

Этот результат очень расстроил главную звезду "красно-зеленых" Криштиану Роналду. Экснападник Манчестер Юнайтед вышел на поле только после перерыва, но не смог создать достаточно проблем для Ясина Буна.

После игры CR7 был в крайне скверном настроении. Если на поле Криштиану еще держался эмоционально, то в подтрибунном помещении он уже не сдержал слез от вылета из ЧМ.

Как плакал Роналду:

Последний чемпионат мира для Криштиана

Похоже, это был последний Мундиаль для 37-летнего Роналду. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов и выигрыш чемпионата Европы в 2016 году, Криштиану еще не имел ни одной медали ЧМ.

Форвард отыграл на пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года, и на каждом турнире забивал. Всего на его счету 8 голов в 21 матче на Мундиалях. Ближе всего к награде Криштиану был как раз на своем первом ЧМ.

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Тогда в Германии команда дошла до полуфинала, но уступила там французам и в конце концов заняла четвертое место. Всего в футболке сборной Португалии CR7 наиграл 196 матчей, забив 118 голов. По этим показателям он является рекордсменом среди всех сборных как по количеству игр, так и по головам.