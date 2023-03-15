Оппонент с богатым воображением: боксер из Украины подерется с соперником, который лгал о нокауте Усика

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий получил нового соперника. Следующим соперником украинца будет болтливый Мартин Баколе.

Это будет первый поединок украинского боксера с 2023 года. В последний раз Игорь Шевадзуцкий боксировал в августе 2022 года, когда по решению судей победил Кевина Джонсона.

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Попытается нанести сопернику его второе поражение в карьере

Поединок против Мартина Баколе намечен на 22 апреля. Бой примет польский город Жешув, поэтому у украинца будет безумная поддержка от земляков и наших польских друзей.

Промоутерская компания Boxxer опубликовала постер вечера бокса в Польше.



Игорь Шевадзуцкий – Мартин Баколе / Фото из инстаграмма Boxxer

Большее внимание к этому бою привлечено после заявлений Баколе об Усике. Как будто он отправлял в нокаут Александра в тренировочном лагере украинца, где он был спарринг-партнером нашего чемпиона мира.

Промоутер Александр Красюк опроверг такие слова и заявил, что сам Мартин чуть не побывал в нокауте от Усика, но Александр остановился в последние моменты, чтобы не добивать своего соперника. Также представитель Усика назвал Баколе лучшим спарринг-партнером Александра.

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