Следующий сезон УПЛ, вероятнее всего, состоится на территории Украины, – журналист Бурбас

Вероятно, следующий сезон УПЛ состоится в Украине. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Рассматривают два варианта проведения следующего сезона

По словам журналиста, это распоряжение президента Украины Владимира Зеленского, который не собирается делать исключения по выезду за границу. Также соответствующее решение поддерживает большинство клубов УПЛ, они должны принять этот вариант как рабочий.

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Планирование сезона УПЛ-2022/2023 будет проходить совместно с Министерством Обороны Украины.

Минобороны должно определить места, где будет безопасно проводить футбольные матчи. Сейчас есть два варианта:

Играть только в Киеве, потому что столица лучше других городов защищена от ракетных ударов. Матчи готовы принять следующие стадионы: НСК "Олимпийский", Динамо имени Лобановского, "Оболонь-Арена", имени Банникова, а также арены Левого Берега и Колоса. Играть только на западе Украины. Там стадионов, соответствующих нормам, еще больше: 3 во Львове, 2 в Ужгороде, по одному в Тернополе и Черновцах. Может быть, и Луцк будет готов к таким матчам.

Также вырабатывается алгоритм действий в случае тревоги и угрозы воздушного удара. Скорее всего, в таких случаях матчи будут прерывать, а команды будут ждать в раздевалке. Если тревога затянется – доиграют, условно, на следующий день.

Старт чемпионата ориентировочно состоится в августе. Если отработают механизм и будут время для полноценного собрания – в конце июля.

К сожалению, болельщики не могут поддержать свои команды на трибунах.

Почему досрочно закончили сезон УПЛ