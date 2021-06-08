"Слава Украине": как россияне трижды боролись с этим лозунгом в футболе и проиграли

В России возник скандал вокруг формы сборной Украины. Россиянам допекло, что на форме изображен контур Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом. А также присутствуют лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Для россиян не впервой бороться с нашими лозунгами. Вот только каждый раз они терпели поражения.

Первое поражение. Хорватское приветствие

В 2018 году Xемпионат мира по футболу проводили в России. Украина туда не пробилась, но наша страна заставила о себе говорить хозяев соревнования.

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7 июля 2018 года состоялся четвертьфинал, в котором сыграли сборные Хорватии и России. В основное время команды сыграли вничью 1:1. Еще по одному голу команды забили уже в экстратайме. За хорватов гол забил защитник Домагой Вида, который в свое время выступал в киевском Динамо. И в серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты, которые и вышли в полуфинал.

Скандал начался после матча. Домагой Вида вместе с Огненом Вукоевичем, который был тренером в Динамо, но на время Мундиаля работал в сборной, записали видеообращение, где заявили, что это "победа для Динамо и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". В России после этого случая поднялся страшный скандал. Под давлением организаторов, ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все-таки оштрафовала Вукоевичаhttps://sport.24tv.ua/ru/fifa_oshtrafovala_vukoevicha_za_video_so_slava_ukraine_n996463 "за неспортивное поведение".

Все, что удалось России в этом моменте, – еще раз поднять скандал на пустом месте. И не получить никаких дивидендов от этого.

Второе поражение. Слава Украине!

Надпись "Слава Украине!" не впервые появляется на форме сборной Украины. В 2018 году этот лозунг уже был на форме игроков. И тогда тоже было возмущение со стороны россиян. Они традиционно использовали все свои пропагандистские выдумки. А почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков даже убеждал, что такую форму запретят, так как она противоречит регламенту.

Возмущение закончилось ничем. Никто форму сборной Украины не запрещал. И лозунг "Слава Украине!" был на футболках игроков сборной.

Третье поражение. Карта с Крымом

6 июня 2021 года сборная Украины представила новый дизайн формы. Там и дальше был лозунг "Слава Украине!". Но на этот раз к нему добавился еще один лозунг "Героям слава!", а также контур страны, где были и оккупированные Россией Крым и Донбасс.

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И снова "запылало" в России. И снова были угрозы и требования к УЕФА запретить эту форму. И снова Колосков убеждал, что эту форму УЕФА в засе жепретит. Вот только в УЕФА заявили, что форма сборной Украины согласована, и никто ничего запрещать не будет.