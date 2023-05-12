Под Бахмутом погиб многократный чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый

Виннитчанин отдал свою жизнь за независимость Украины, работая в разведке. До войны Серый активно занимался гребным слаломом и лыжами.

Уже более девяти лет Украина сопротивляется России в войне за свою независимость. Террористы уничтожают инфраструктуру, увлекают земли и убивают мирных людей.

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Многие ребята пошли защищать Родину с оружием в руках, в том числе и спортсмены. К сожалению, некоторые из них возвращаются на щите. О новой потере сообщил факультет физического воспитания и спорта ВГПУ.

В боях Донецкой области погиб мастер спорта по гребному слалому Олег Серый. Спортсмен из Винницы много раз становился чемпионом Украины по этому виду спорта, а также участвовал в чемпионатах Европы.

В октябре 2021-го Серый стал вицечемпионом Украины в составе Винницкой области. Также Олег умело владел лыжами и работал спасателем на одном из курортов Карпат. Там же спортсмен и встретил начало полномасштабной войны.

Россиянам привет! Ребята, "хороший" у вас президент, бл*дь. Съешьте его или сожгите вместе с Кремлем вашим,

– такое видео в феврале прошлого года выложил Олег в инстаграм.

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Впоследствии Олег вернулся в дом и вступил в ряды Вооруженных сил Украины, где служил в разведке. К сожалению, одна из задач под Бахмутом стала для Серого роковой. Дома у спортсмена осталась жена и дочь. Вечная память Герою Украины!