Скрипник станет главным тренером полтавской Ворсклы

Виктор Скрипник 1 июля возглавит полтавскую Ворсклу. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Вместо Зари – Ворскла

Ворскла на своем официальном сайте сообщила о договоренности с Виктором Скрипником о назначении его главным тренером команды.

До речі Ворскла зіграє домашні матчі Ліги конференцій за межами України

Сообщается, что стороны согласовали последние детали будущего трудового соглашения. Специалист должен приступить к работе 1 июля. Детали контракта не раскрываются.

Ранее Ворскла решила не подписывать новый контракт с Юрием Максимовым.

Перед этим специалист в течение трех сезонов был тренером Зари, с которой дважды финишировал третьим и однажды – четвертым – в сезоне-2021/2022, который был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения России.

Контракт Скрипника с Зарей заканчивается 30 июня.

Ворскла, возглавляемая Скрипником, закончила сезон-2021/2022 на пятой позиции. Однако, как и луганчане, выступит в еврокубках – со второго раунда Лиги Конференций.

Что известно о тренере