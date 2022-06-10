Скрипник станет главным тренером полтавской Ворсклы
Источник:ФК Ворскла
Виктор Скрипник 1 июля возглавит полтавскую Ворсклу. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Вместо Зари – Ворскла
Ворскла на своем официальном сайте сообщила о договоренности с Виктором Скрипником о назначении его главным тренером команды.
До речі Ворскла зіграє домашні матчі Ліги конференцій за межами України
Сообщается, что стороны согласовали последние детали будущего трудового соглашения. Специалист должен приступить к работе 1 июля. Детали контракта не раскрываются.
Ранее Ворскла решила не подписывать новый контракт с Юрием Максимовым.
Перед этим специалист в течение трех сезонов был тренером Зари, с которой дважды финишировал третьим и однажды – четвертым – в сезоне-2021/2022, который был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения России.
Контракт Скрипника с Зарей заканчивается 30 июня.
Ворскла, возглавляемая Скрипником, закончила сезон-2021/2022 на пятой позиции. Однако, как и луганчане, выступит в еврокубках – со второго раунда Лиги Конференций.
Что известно о тренере
- Для Скрипника полтавская команда станет четвёртым клубом в карьере. Специалист также работал в чемпионате Германии по Вердеру и в Латвии с Ригой.
- В сезоне-2021/2022 Заря под руководством Скрипника также играла в групповом раунде Лиги Конференций, где заняла третье место, набрав семь очков.
- И Заря, и Ворскла в последние три сезона играли в финалах Кубка Украины. Обе эти команды уступили Динамо: полтавчане – в серии пенальти, луганчане – в дополнительное время.