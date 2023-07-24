Не хотят рисковать: известно, сколько минут Зинченко получит в благотворительном матче для Украины

Уже 5 августа в Лондоне состоится долгожданный благотворительный матч в поддержку Украины. Звездность участников на квадратный метр футбольного поля будет просто зашкаливать.

Очень многие мировые звезды откликнулись на приглашение Андрея Шевченко и Александра Зинченко, которые будут капитанами обеих команд. Матч организован, чтобы собрать средства на восстановление разрушенной оккупантами Михайло-Коцюбинской школы в Черниговской области.

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"Канониры" решили, что этого достаточно

Можно не сомневаться, что этот поединок выручит больше денег, чем ожидается собрать.

Чем ближе к поединку Game4Ukraine, тем больше информации о нем. Стало известно, сколько Зинченко проведет в поле в благотворительном поединке. К сожалению, ситуация не слишком оптимистичная.

Александр сможет сыграть не больше 5 минут. Руководство Арсенала не хочет рисковать здоровьем своего украинского футболиста, поэтому выделило левому защитнику такое скудное время.

Все потому, что Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы, которую получил еще в конце прошлого года-2022/2023. Реабилитация Александра находится в финальной стадии. Однако никто не торопится с тем, чтобы бросать футболиста в бой. Ведь вскоре Арсенал ждет важный кубковый матч.

Отметим, что украинец еще не принял участие ни в одном товарищеском матче "канониров" в турне в США. Команд Микеля Артеты уже разгромила звезд американской МЛС 0:5 и проиграла по пенальти МЮ – 0:2 в основной и 3:5 по 11-метровым. Впереди встречи с Барселоной и Монако.

Уже 6 августа лондонский клуб сыграет против МанСити в финале Суперкубка Англии. Поединок начнется в 18:00 (по Киеву).

Зинченко перешел в Арсенал 22 июля 2022, подписав контракт до конца июня 2026 года. В футболке "канониров" Александр провел уже 33 матча, в которых забил один гол и отдал 2 ассиста.