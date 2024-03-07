При каких условиях Жирона может подписать лидеров Шахтера: известны суммы за Судакова и Бондаренко

Каталонская Жирона продолжает искать талантливых футболистов в Украине. "Бело-красные" положили глаз сразу на двух лидеров донецкого Шахтера.

Речь идет об Артеме Бондаренко и Георгии Судакове. Последний, к слову, стал трансферной целью итальянских грандов – Наполи и Ювентуса. Но Шахтер зимой отклонил 40-миллионное предложение по Георгию, который продолжил свои выступления за "горняков".

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Сколько Жирона готова отдать денег за "горняков"

Испанское издание подтвердило интерес Жироны к обоим игрокам донецкого клуба. Источник уже даже сообщил суммы, которые каталонский клуб готов отдать за украинцев. "Красно-белые" могут заплатить за Судакова не более 20 миллионов евро. Однако очень сомнительно, что Шахтер захочет отдавать Георгия за такие деньги, ведь они предварительно отклонили вдвое большее предложение, которое, вероятно, сделало Наполи.

Несмотря на это интерес к Судакову не угасает со стороны Наполи. Также в борьбу за Георгия может включиться английский Манчестер Юнайтед.

А вот переход Бондаренко в Жирону выглядит более реальным. Трансфер Артема оценивают вдвое меньше – в 10 миллионов, которые сможет потянуть клуб-открытие Ла Лиги.

В текущем сезоне-2023/2024 Судаков принял участие в 22-х матчах "горняков", в которых отметился 4 голами и ассистом.

Бондаренко же в 18-ти сыгранных поединках забил 2 мяча, но оформил аж 7 результативных передач на партнеров по команде.

Оба футболиста имеют долговременные контракты с Шахтером – до конца июня 2028-го года. И Судаков, и Бондаренко пролонгировали соглашения с донетчанами зимой 2024-го.

Шахтер после 17-ти встреч поднялся на 2-ю позицию в таблице УПЛ, набрав уже 37 баллов. К лидеру сезона Днепра-1 отставание лишь в один пункт. Однако у "горняков" на две сыгранные игры меньше, чем у текущего лидера.

Жирона же переживает определенный спад в игре. Клуб, за который уже выступает Артем Довбик и Виктор Цыганков, не может победы уже в трех выездных поединках подряд. Подопечные Мичела с 59 баллами продолжают идти на 2-м месте в Ла Лиге, уступая 7 пунктами лидеру мадридскому Реалу.