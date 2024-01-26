Сколько заработали украинские теннисистки за участие в Australian Open

Стало известно, сколько украинские теннисистки заработали за участие в Australian Open. Больше всего получила Даяна Ястремская.

Напомним, что последней из турнира выбыла Даяна Ястремская. В полуфинале она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь, пишет 24 Канал.

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Сколько заработала Ястремская, Костюк и Свитолина

За свои выступления на кортах Мельбурна Ястремская заработала более 669 тысяч долларов.

Марта Костюк добралась до четвертьфинала. На этой стадии украинка уступила Коко Гофф. Марта заработала более 405,900 тысяч долларов.

Элина Свитолина дошла до 1/8 финала, там она встретилась с Линдой Носковой. Однако из-за травмы спины Элина прекратила матч. Ей досталось более 253 тысяч долларов.

Леся Цуренко в третьем раунде проиграла второй сеяной Арине Соболенко. За австралийский мэйджор Леся получила более 172,508 тысяч долларов.

Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева завершили выступления на Australian Open в 1-м раунде, они получили по 81 тысяч долларов.

В квалификации также играла Катарина Завацкая. Она вылетела во 2-м раунде отбора. На ее счету 29 тысяч долларов.

Историческое достижение Ястремской