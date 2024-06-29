Меньше чем на предыдущем турнире: сколько заработала сборная Украины за участие в Евро-2024

Стало известно, сколько национальная команда Украины получила от УЕФА за участие в Евро-2024. Сумма на несколько миллионов меньше, чем за Евро-2020.

Сборная Украины, несмотря на рекордное для себя количество очков на групповом этапе, вылетела из турнира. На чемпионате Европы по футболу "сине-желтые" уступили Румынии (3:0), победили Словакию (2:1) и расписали мирную ничью с Бельгией (0:0), однако решающим фактором была разница голов.

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Сколько заработала сборная Украины на Евро-2024

Суммарно "сине-желтые" заработали 10,75 миллиона евро: 9,25 миллиона за участие в чемпионате Европы по футболу, 1,5 миллиона за победу над Словакией и 500 тысяч за ничью с Бельгией.

Эта сумма на 5,5 миллионов меньше, чем сборная Украины заработала на Евро-2020, когда команда дошла до четвертьфинала.

В целом призовой фонд Евро-2024 составляет 331 миллион евро. Еще 240 миллионов будут выплачены клубам за участие их игроков в турнире.

Отметим, что портал WhoScored довольно строго оценил выступления нескольких украинцев на чемпионате Европы.