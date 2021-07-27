Сколько стоят билеты на бой Усик – Джошуа

Билеты на бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа еще не поступили в продажу. Но уже известно, сколько любителям бокса придется выложить, чтобы увидеть этот бой вживую.

Бой состоится на стадионе Тоттенхэма, который вмещает 60 тысяч зрителей.

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Билеты на бой Усик – Джошуа будут продаваться по цене в 40, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 600 и 2000 фунтов стерлингов. Но сюда следует добавить еще и налог, который составляет 19%. Поэтому цена на билет вырастет.

Если перевести эти суммы в гривне, то самый дешевый билет обойдется в почти 1800 гривен. За вип-места придется выложить 88,5 тысяч гривен.

Однако билеты пока не поступили в продажу. Они станут доступны лишь после 3 августа. Сам бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября.

На кону боя Усик – Джошуа будут три чемпионских пояса в тяжелом весе – по версиям WBA, WBO и IBF.