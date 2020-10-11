Донецкий "Шахтер" опубликовал отчет за прошлый сезон. Среди прочего там указана сумма, которую "горняки" заработали.

Бюджет "Шахтера" по итогам сезона 2019/20 пополнился на 2 миллиарда 522 миллиона гривен. Об этом говорится в официальном отчете клуба.

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У клуба были три основных источника доходов: выплаты от УЕФА и ФИФА, продажа и аренда игроков и доходы от коммерческой деятельности.

Именно выплаты от УЕФА и ФИФА составили почти половину доходов клуба – 1 миллиард 256 миллионов гривен. Эти деньги "Шахтер" заработал благодаря участию в групповом этапе Лиги чемпионов, а также выступлении в раунде плей-офф Лиги Европы, где "горняки" дошли до полуфинала турнира.

В сезоне-2019/20 доход "Шахтера" от продажи и аренды игроков составил 928 миллионов гривен. Клуб продал девятерых футболистов: Сергея Вакуленко и Владимира Якимца в "Карпаты", Александра Глаголу в "Минай", Тараса Качарабу в "Слован" (Чехия), Мурада Хачу в "Сумгаит" (Азербайджан), Густаво Бланко-Лещука в "Антальяспор" (Турция), Владислава Кулача в "Ворсклу", а Андрея Тотовицкого в "Десну". Суммы этих трансферов в команде не назвали. Так же как и не назвали список игроков, которые были отправлены в аренды.

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Еще 338 миллионов гривен составил суммарный доход от коммерческой деятельности. Больше всего принесли спонсорство и реклама – 275 миллионов гривен. 32 миллиона гривен "горняки" получили на продаже билетов и абонементов. Продажа атрибутики пополнил бюджет клуба еще на 14 миллионов гривен. 13 миллионов гривен клуб получил от реализации ТВ-прав.

В сезоне-2019/20 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 миллиона гривен налогов. Сумма налога на доходы физических лиц составила 317,9 миллиона гривен.

В отчете не указано, сколько клуб потратил в предыдущем сезоне на зарплаты игроков, трансферы, содержание команды и тому подобное.