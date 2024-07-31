Космические средства для клуба Цыганкова: сколько заработает Жирона на трансфере Довбыка в Рому

По информации инсайдеров, Артем Довбик уже одной ногой в новой команде. Стало известно. сколько заработает испанская Жирона на трансфере лучшего бомбардира прошлого сезона в Ла Лиге-2023/2024.

СМИ активно связывают Артема Довбыка с итальянской Ромой. Вроде стороны уже встречались за одним столом, чтобы обсудить все детали контракта.

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Жирона солидно заработает на трансфере Довбыка

31 июля украинский футболист принял участие в товарищеском матче Жироны на тренировочных сборах. К сожалению, подопечные Мичела были уничтожены французской Тулузой 0:4. Довбык вышел в старте, но был заменен после того, как вратарь его команды получил удаление. Тогда тренерский штаб Жироны решил снять своего лучшего бомбардира, чтобы выпустить нового голкипера.

Не исключено, что этот поединок был прощальным для Довбыка в каталонском клубе.

Стало известно, сколько Рома выложит денег за Артема. Сообщается, что Жирона заработает на переходе украинца около 32-33 миллионов евро. Плюс 5-6 миллионов будут в виде бонусов. Очень солидно обогатится бюджет каталонцев перед историческими выступлениями в Лиге чемпионов.

Сам Довбик, вероятно, заключит долгосрочный контракт с Ромой – до 2029-го года. Артем будет зарабатывать в Риме 3 миллиона евро в год без учета бонусной системы.

По итогам прошлого сезона-2023/2024 Рома заняла 6-е место в Серии А, которое даст ей право выступить в Лиге Европы в новом сезоне-2024/2025.

Тренерский штаб Ромы может даже изменить схему игры в новом сезоне, которая будет максимально подходить под стиль Артема.