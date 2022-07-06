Больше только у Светолиной: сколько призовых заработала Цуренко
Источник:WTA
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий круг Уимблдона. К сожалению, она не смогла пройти дальше, проиграв немке Юле Нимайер.
Сколько призовых заработала Цуренко
Цуренко преодолела отметку в 5 миллионов долларов призовых. Перед стартом Уимблдона на счету Цуренко было 5,01 миллиона долларов.
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За выход в третий круг британского турнира он получит еще 120 тысяч фунтов.
Леся стала второй украинской теннисисткой, заработавшей более 5 миллионов долларов призовых. Больше только у Элины Светолиной – 21,4 миллиона долларов (19-й результат среди всех теннисисток).
Топ-5 украинок по призовому состоянию на 27 июня 2022 года:
1. Элина Свитолина – 21,4 миллиона долларов
2. Леся Цуренко – 5,01 миллиона долларов
3. Екатерина Бондаренко – 4,2 миллиона долларов
4. Алена Бондаренко – 2,7 миллиона долларов
5. Даяна Ястремская – 2,6 миллиона долларов
Как выступила украинка в Лондоне
- Леся пробилась в третий круг Уимблдона. Это лучший показатель среди украинок. Цуренко во второй раз в карьере выступила на такой стадии турнира Большого шлема.
- По пути к этому матчу Цуренко обыграла в первом раунде венгры Анну Бондарь, а во втором сенсационно одолела первую ракетку Украины Ангелину Калинину.
- Из-за полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси российские и белорусские теннисисты не допущены к Уимблдону в этом году.