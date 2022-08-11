Сенсационный вариант: известно, сколько новичок АПЛ может заплатить Аталанте за Малиновского
Источник:Tuttomercatoweb
Руслан Малиновский в ближайшее время может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Футболистом сборной Украины интересуется новичок лиги Ноттингем Форест.
Неожиданный претендент на украинца
Руслан Малиновский набрал хорошую форму в предсезонных матчах Аталанты перед стартом Серии А. Его игра привлекла внимание скромного Ноттингема Фореста.
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Английский клуб попробует внести изменения в карьеру украинского футболиста. Новичок АПЛ предлагает Аталанте за трансфер атакующего полузащитника 15 миллионов евро. Это уже с учетом бонусов.
"Лесники" хотят получить ответ от бергамовского клуба уже в ближайшие дни. У АПЛ на одного украинца может стать больше. Там уже выступают Виталий Миколенко, Егор Ярмолюк и Александр Зинченко.Любопытно! Малиновский имеет контракт с Аталантой до конца июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость украинца составляет 28 миллионов евро.
Что известно о карьере Малиновского в Аталанте
- В июле 2019 футболист сборной Украины пополнил ряды итальянского клуба.
- За это время стал одним из лидеров атаки Аталанты.
- В прошлом сезоне провел за бергамовцев 41 матч, в которых забил 10 голов и сделал 7 ассистов.