Сенсационный вариант: известно, сколько новичок АПЛ может заплатить Аталанте за Малиновского

Руслан Малиновский в ближайшее время может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Футболистом сборной Украины интересуется новичок лиги Ноттингем Форест.

Неожиданный претендент на украинца

Руслан Малиновский набрал хорошую форму в предсезонных матчах Аталанты перед стартом Серии А. Его игра привлекла внимание скромного Ноттингема Фореста.

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Английский клуб попробует внести изменения в карьеру украинского футболиста. Новичок АПЛ предлагает Аталанте за трансфер атакующего полузащитника 15 миллионов евро. Это уже с учетом бонусов.

"Лесники" хотят получить ответ от бергамовского клуба уже в ближайшие дни. У АПЛ на одного украинца может стать больше. Там уже выступают Виталий Миколенко, Егор Ярмолюк и Александр Зинченко.

Что известно о карьере Малиновского в Аталанте

В июле 2019 футболист сборной Украины пополнил ряды итальянского клуба.

За это время стал одним из лидеров атаки Аталанты.

В прошлом сезоне провел за бергамовцев 41 матч, в которых забил 10 голов и сделал 7 ассистов.